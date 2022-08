Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes au détail en zone euro ont baissé plus que prévu en juin, en repli de 1,2% sur un mois (attendu stable par le consensus) et de 3,7% sur un an, alors que les prix à la production industrielle ont continué à augmenter de 1,1% en glissement mensuel (+35,8% en rythme annuel), selon les...