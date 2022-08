Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté de 0,1 % en juillet, la plus faible hausse depuis douze mois, a indiqué mardi la Nationwide Building Society (NBS). Sur un an, la valeur des biens a progressé de 11%, à plus de 270.000 livres, mais l’inflation et la remontée du coût des...