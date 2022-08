Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La devise japonaise est remontée à 132 yen/dollar, gagnant plus de 5% depuis son plus bas atteint mi-juillet, à 139 yen/dollar. La récession technique aux Etats-Unis et les commentaires plus accommodants de la Réserve Fédérale font espérer un ralentissement du rythme de la remontée des taux, ce...