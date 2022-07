Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le S&P 500 a progressé de 2,6% mercredi et encore de plus de 1% jeudi malgré la hausse de taux de la Fed de 75 points de base (pb) à 2,50% (haut de fourchette des taux Fed funds) et les déclarations de son président selon lesquelles elle pourrait proposer une nouvelle augmentation importante ...