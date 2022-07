Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Russie a augmenté son quota d'exportation d'huile et de farine de tournesol et de farine de tournesol, a annoncé dimanche le gouvernement, citant des approvisionnements intérieurs suffisants. Le pays a interdit les exportations de graines de tournesol de fin mars à fin août et a imposé un...