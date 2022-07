La Banque du Canada augmente son taux directeur de 100 points de base

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur de 100 points de base, un geste massif et rarissime pour une banque centrale d'économie développée. Il s'agit de la plus forte augmentation des taux au Canada depuis août 1998, justifiée par une inflation «plus élevée et plus persistante» que prévu et par un risque accru d'ancrage des anticipations de hausse des prix. Dans son communiqué, la banque centrale, qui a décidé de porter son taux directeur de 1,5% à 2,5% alors que le consensus tablait sur une augmentation de «seulement» 75 points de base, estime que son resserrement monétaire doit s'accélérer après la hausse de 50 points de base survenue le mois dernier. L'institution indique prévoir désormais une inflation autour de 8% au cours des prochains mois. En réaction, les marchés de swaps ont revu à la hausse leurs anticipations pour la prochaine progression du taux Fed Funds, qui sera annoncée le 27 juillet. Ils attendent désormais plutôt une revalorisation de 100 points de base contre 75 pb la veille.