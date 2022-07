Les prix des produits alimentaires s’orientent à la baisse

Pour le troisième mois d’affilée, l’indice de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) sur les prix des produits alimentaires a reculé de 2,3%, à 154,2 points, d’un mois sur l’autre en juin 2022. C’est 23% de plus que son niveau d’il y a un an mais la tendance est maintenant à davantage de stabilité. Un des principaux points marquants de cet indice tient à l’évolution des prix des céréales. Si ce sous-indice est toujours en hausse de 27,6% par rapport à l’année dernière, il a cependant baissé de 4,1% en juin par rapport au mois de mai. Après avoir atteint un niveau quasi record en mai, les prix internationaux du blé ont chuté de 5,7% en juin. Cette baisse, explique la FAO, est due à la disponibilité saisonnière des nouvelles récoltes dans l’hémisphère Nord, à l’amélioration des conditions de culture chez certains grands producteurs, dont le Canada, à des perspectives de production plus élevées dans la Fédération de Russie et à un ralentissement de la demande mondiale d’importation.