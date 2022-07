Pourquoi l’€STR est toujours négatif malgré la hausse des taux

Son prédécesseur, l’Eonia, qu’il a remplacé en octobre 2019, est certainement plus connu. L’€STR (à prononcer «Esther», comme le prénom), pour «euro short-term rate», est «le taux de rémunération des dépôts au jour le jour appliqué par les grandes institutions bancaires», explique Guillaume Martin, stratégiste taux chez Natixis.

Depuis sa création, il navigue entre -0,51% et -0,59%, peu perturbé par l’envolée de l’inflation et le durcissement annoncé de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui a entraîné un net rebond de la plupart des autres taux d’emprunt, celui de l’OAT 10 ans française étant par exemple passé de 0,2% à environ 2% au cours des six derniers mois. Surprenante au premier abord, la stabilité de l’€STR est en fait tout à fait normale. «L’€STR est directement lié au taux de dépôt de la BCE, qui est toujours à -0,5% aujourd’hui», indique Guillaume Martin.

Si la banque centrale a bien annoncé une hausse de son taux directeur, celle-ci ne devrait pas être mise en œuvre avant le 21 juillet, avec une hausse de taux anticipée à 0,25 point de pourcentage (25 points de base) effective le lendemain. «Sans tension particulière sur les marchés monétaires, l’€STR devrait automatiquement augmenter de 25 points de base», anticipe Guillaume Martin. Il pourrait alors ressortir à environ -0,33%.

L’Euribor à 3 mois, autre taux monétaire de référence, intègre déjà en partie les hausses de taux à venir en raison de sa maturité, nettement plus longue que la maturité à un jour de l’€STR. Il a ainsi fortement rebondi ces dernières semaines, passant de -0,5% en mars à -0,14% le 7 juillet. L’Euribor 6 mois est même repassé en territoire positif début juin et atteint 0,24%, contre -0,35% trois mois plus tôt.

Si l’Euribor (3 mois et 6 mois) sert de référence aux marchés obligataires et de swap en Europe, l’€STR est «une des plus grosses références sur le marché monétaire et il est également utilisé pour la rémunération des collatéraux», explique Guillaume Martin.

L’€STR compte aussi pour 50% dans la formule de calcul du Livret A appliquée par la Banque de France. Sa future hausse pourrait donc participer à une augmentation du taux du petit livret rouge dans les prochains mois.