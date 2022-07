Les prix des produits alimentaires s’orientent à la baisse

Le mouvement n’est plus simplement saisonnier. Pour le troisième mois consécutif, l’Indice de la FAO (organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) sur les prix des produits alimentaires a reculé de 2,3% à 154,2 points d'un mois sur l'autre en juin 2022. C’est 23% de plus que son niveau d’il y a un an, mais la tendance est maintenant à davantage de stabilité.

Un des principaux points marquant de cet indice tient à l’évolution des prix des céréales. Si ce sous-indice est toujours en hausse de 27,6% par rapport à l’année dernière, il a cependant baissé de 4,1% en juin par rapport au mois de mai.

Meilleur équilibre entre offre et demande

Après avoir atteint un niveau quasi record en mai, les prix internationaux du blé ont chuté de 5,7 % en juin. Cette baisse, explique la FAO, est due à la disponibilité saisonnière des nouvelles récoltes dans l'hémisphère nord, à l'amélioration des conditions de culture chez certains grands producteurs, dont le Canada, à des perspectives de production plus élevées dans la Fédération de Russie et à un ralentissement de la demande mondiale d'importation.

Les prix internationaux des autres céréales ont chuté de 4,1 % en juin. La hausse des disponibilités saisonnières en Argentine et au Brésil, où les récoltes de maïs ont progressé rapidement, et l'amélioration des conditions de récolte aux États-Unis, ont contribué à la baisse de 3,5% des prix mondiaux du maïs en juin. Les inquiétudes concernant les perspectives de la demande dans un contexte de signes de ralentissement économique ont ajouté à la pression à la baisse.