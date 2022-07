François Villeroy de Galhau prône les politiques d’offre contre l’inflation

Le gouverneur de la Banque de France a appelé jeudi l’exécutif à privilégier les politiques d’offre, et non celles centrées sur la demande, afin de réduire l’inflation. «Les politiques passées de soutien à la demande, monétaires et budgétaires, sont aujourd’hui moins pertinentes puisqu’elles entretiendraient l’inflation plutôt que de la réduire», prévient François Villeroy de Galhau dans sa lettre annuelle envoyée au président de la République ainsi qu’aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. La guerre en Ukraine, dont la banque centrale évalue le coût actuel à plus de 30 milliards d’euros, ne justifie «nullement» un nouveau «quoi qu’il en coûte», comme lors de la crise sanitaire, clame également le gouverneur, qui exhorte la France à se fixer «une stratégie de désendettement ambitieuse et crédible».