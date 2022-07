Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les cours du cuivre ont poursuivi leur chute vendredi alors que les craintes de récession dominent le marché. Le métal rouge a atteint un plus bas depuis février 2021, soit près d’un an et demi, le contrat 3 mois s’échangeant à 7.955 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME). Il...