La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en juin et l'indice des nouvelles commandes est passé en contraction pour la première fois en deux ans, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée vendredi....