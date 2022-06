Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les marchés actions ont fortement corrigé cette année, et plus encore les valeurs de croissance dans le contexte de resserrement des politiques monétaires et de hausse des taux longs. A Wall Street, l’indice S&P 500 est en territoire baissier tandis que l’indice Nasdaq a déjà chuté de plus de...