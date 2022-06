Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le syndicat le plus influent d'Allemagne a réclamé lundi des hausses de salaires de 7% à 8% en vue des négociations qui s'apprêtent à commencer dans les secteurs de la métallurgie et de l'industrie mécanique, et qui concernent quelque 3,9 millions de salariés. IG Metall justifie sa demande par l...