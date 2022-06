Le résultat des législatives françaises laisse les marchés de marbre

Avec 245 sièges à l’Assemblée nationale, le parti présidentiel et ses alliés sont loin d’obtenir la majorité absolue (289 sièges) espérée.

«Privé d'une majorité parlementaire, le président Emmanuel Macron aura du mal à mettre en oeuvre son programme de réformes et devra sans doute chercher le soutien de la Nupes ou des Républicains pour certaines mesures spécifiques», soulignent dans une note les analystes de KBC Bank.

«Un parlement aussi fragmenté aboutira probablement à une impasse politique, avec un programme de réformes beaucoup plus lent, ce qui pourrait conduire à un vote de défiance et/ou à une dissolution de l'Assemblée nationale au cours de l'année à venir. Cette situation risque d'affaiblir la position de la France en Europe et de mettre en péril la situation budgétaire du pays, qui est déjà faible», renchérit Philippe Gudin, économiste chez Barclays.

Les Bourses montent

L’ouverture de cette période d’incertitude n’inquiétait pourtant pas les marchés lundi 20 juin dans la matinée. Peu avant 11h, le rendement de l’emprunt d’Etat français à 10 ans reculait même de 0,03 point de pourcentage (3 points de base) à 2,18%. L’écart avec le Bund allemand à même maturité était stable à 56 points de base. Le BTP italien reculait également de 3 points de base.

Du coté des marchés actions, l’indice CAC 40 n’était pas non plus pénalisé par les résultats de l’élection. En fin de matinée, il gagnait 0,36%, à 5.904 points. L’indice européen Euro Stoxx 50 montait de 0,58%, le Dax allemand de 0,57% et le FTSE 100 londonien de 0,7%.