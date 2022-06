La Banque centrale japonaise laisse ses taux inchangés

Contrairement aux récentes annonces d'autres banques centrales, la Banque du Japon (BoJ) a laissé sa politique monétaire inchangée vendredi et promis de maintenir ses taux à leur niveau actuel ou plus bas, soulignant sa volonté de continuer à soutenir une économique fragile. Malgré la dépréciation du yen, elle a maintenu l'objet des taux à court terme à -0,1% et son engagement à contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro. La BoJ a annoncé par ailleurs une nouvelle offre d'achats sans plafond de montant d'obligations d'Etat (JGB) à dix ans, une mesure visant à assurer que le rendement à dix ans ne dépasse pas le plafond de 0,25% qu'elle s'est fixé.