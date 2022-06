Départ surprise du président de Wendel

La société d'investissement Wendel a annoncé jeudi que son président du directoire, André François-Poncet, avait l'intention de quitter ses fonctions et que le nom de son remplaçant serait annoncé au cours du second semestre. «André François-Poncet a fait part de son intention de remettre prochainement son mandat de président du directoire à la disposition du conseil de surveillance afin de se consacrer à des projets personnels», a indiqué Wendel dans un communiqué. «Il continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à l'issue du processus de nomination et l'arrivée du prochain président du directoire», a précisé Wendel. André François-Poncet était président du directoire depuis janvier 2018. Son mandat a été renouvelé en décembre 2020 jusqu'en avril 2025. L'action Wendel a clôturé la séance en repli de 9% à 79,55 euros.