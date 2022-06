La Banque centrale japonaise laisse ses taux inchangés

Contrairement aux récentes annonces d'autres banques centrales, la Banque du Japon (BoJ) a laissé sa politique monétaire inchangée vendredi et promis de maintenir ses taux à leur niveau actuel ou plus bas, soulignant ainsi sa volonté de continuer à soutenir une économique fragile.

Elle a également déclaré qu'elle surveillerait «attentivement» l'impact économique des fluctuations du yen sur le marché des changes.

L'anticipation par les marchés d'un statu quo monétaire de la BoJ a fait chuter le yen à son plus bas niveau depuis 24 ans face au dollar ces derniers jours, une baisse qui risque de peser sur la consommation en faisant monter les prix des produits importés.

«Nous devons surveiller attentivement l'impact que pourraient avoir les mouvements sur les marchés financiers et le marché des devises sur l'économie et les prix au Japon», a dit la BoJ dans un communiqué.

Baisse du yen

Malgré la dépréciation de la monnaie nationale, elle a maintenu l'objet des taux à court terme à -0,1% et son engagement à contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro.

Le yen a perdu jusqu'à 1,7% face au dollar en réaction à ces annonces tandis que le rendement des obligations d'Etat japonaises à dix ans reculait. La devise nippone s'était reprise ces derniers jours car les opérateurs ont commencé à anticiper un geste de la BoJ sous la pression à la fois politique et des marchés et du resserrement massif par les autres banques centrales.

La BoJ a annoncé par ailleurs une nouvelle offre d'achats sans plafond de montant d'obligations d'Etat (JGB) à dix ans, une mesure visant à assurer que le rendement à dix ans ne dépasse pas le plafond de 0,25% qu'elle s'est fixé.

Le rendement des JGB est monté en début de journée à 0,268% avant de revenir à 0,231% après les annonces de la banque centrale. Faces aux attaques des investisseurs, la BoJ a été contrainte d'augmenter massivement ses achats d'obligations cette semaine.

«Cela ajoute à ce qui a été une semaine très chère pour la BoJ en termes d’achats de dettes après avoir dû acheter pour 9,6 milliards de yens», relèvent les stratégistes de Deutsche Bank qui précisent que la banque centrale a acheté pour 72 milliards de dollars d’obligations, soit quasiment ce que la Fed et la BCE ont acheté chaque mois l'année dernière, pour des économies 3 à 5 fois plus grandes que celle du Japon. Le QE du Japon a été cette semaine 20 fois plus important que celui de la Fed en 2021, ajusté en de la taille de l'économie.