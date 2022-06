Les Bourses plongent encore, le taux 10 ans italien proche de 4%

La correction s’amplifie ce lundi sur l’ensemble des marchés, avec une nouvelle envolée des taux, notamment italiens, et une chute des actions, alors que les investisseurs anticipent des banques centrales plus agressives et que la Chine est contrainte à de nouvelles mesures de confinement face au Covid-19.

Les places boursières européennes ont débuté la semaine en forte baisse dans le sillage de la chute de Wall Street vendredi. L’indice Euro Stoxx 50 cédait 2,5% vers 11h45. A Paris, le CAC 40 reculait de 2,3%, non loin du seuil des 6.000 points. A Francfort, l’indice Dax abandonnait 2,2%. Les places boursières asiatiques ont terminé en net repli ce matin. Les futures sur indices prédisent une ouverture en forte baisse à Wall Street cet après-midi, avec un recul anticipé de l’indice S&P 500 de 2,5%.

Hausse des taux

Sur les marchés de taux, les rendements des emprunts d’Etat continuent de se tendre avec désormais une courbe proche de l’aplatissement sur la partie 2 ans-10 ans traduisant les craintes des investisseurs sur le risque de récession. Le rendement des emprunts d’Etat américains à 2 ans progresse de 13 points de base (pb) à 3,20% et celui du Treasuries 10 ans de 7 pb, à 3,23%.

Dans la zone euro, la dette italienne est en pleine tourmente, le marché semblant tester la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter à la fois ses taux et à faire face au risque de fragmentation. Le rendement du BTP 10 ans s’envole de 15 pb, à 3,97%. Le spread avec le Bund de même maturité (qui progresse de 6 pb, à 1,56%) continue de s’écarter à 241 pb. Le taux 10 ans français avance de 8 pb, à 2,17%, également affecté par le résultat du premier tour des législatives en France.

Les opérateurs ont nettement augmenté leurs anticipations de hausses des taux des banques centrales après l’annonce vendredi d’une inflation en augmentation et supérieure aux attentes à 8,6% en mai sur un an aux Etats-Unis. La probabilité d’une hausse de 75 pb du taux des Fed funds lors de la réunion cette semaine de la Fed a augmenté. Un tel mouvement est presque totalement intégré dans les prix sur le marché monétaire pour la réunion de juillet.

Pression sur la BCE

Le marché anticipe également un mouvement plus agressif de la BCE de l’ordre de 50 pb lors de sa prochaine réunion, alors que ses dirigeants semblent plutôt s’acheminer vers une première hausse de 25 pb. Mais les prochaines données d’inflation pourraient mettre davantage la pression.

Autre victime de ces évolutions rapides des anticipations de politique monétaire, le yen est passé ce matin sous la barre des 135 pour un dollar, un plus bas depuis 24 ans, alors que la politique accommodante de la Banque du Japon se distingue clairement de l’accélération des hausses de taux des autres grandes banques centrales.