Les montants des nouveaux prêts bancaires en Chine ont progressé beaucoup plus qu’attendu en mai et la croissance du crédit au sens large s’est également accélérée. Et ce alors que les décideurs tentent d’inverser une forte récession économique induite par la Covid....