Les économistes voient la BCE passer en mode faucon

A l’instar du marché, les sociétés de gestion et les banques participant au Panel Taux & Changes de L’Agefi ont revu en nette hausse leurs anticipations sur les taux directeurs, principalement en zone euro. Sur les 24 sociétés interrogées entre le 26 mai et le 3 juin, aucune ne prévoit plus...