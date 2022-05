L’inflation américaine semble avoir atteint son pic

L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour l'inflation, a augmenté en avril de 6,3% sur un an et de 0,2% par rapport au mois précédent, a indiqué vendredi le département américain du Commerce. Au mois de mars dernier, cet indice affichait une hausse de 6,6% sur un an et de 0,9% par rapport au mois de février. Hors alimentation et énergie, l'indice PCE de base a crû en avril de 4,9% sur un an et de 0,3% sur un mois. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient à une progression de 4,9% de l'indice PCE de base sur un an et à une hausse de 0,3% sur un mois. En mars, cet indicateur progressait également de 0,3% en base mensuelle mais de 5,2% en base annuelle. Le rapport du département du Commerce montre également une progression de 0,9% des dépenses des ménages en avril sur un mois et une hausse de 0,4% des revenus. Les économistes tablaient pour avril sur une hausse de 0,7% des dépenses et une augmentation de 0,5% des revenus.