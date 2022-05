L’inflation américaine atteint 6,3% en avril

L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour l'inflation, a augmenté en avril de 6,3% sur un an et de 0,2% par rapport au mois précédent, a indiqué vendredi le département américain du Commerce.

Hors alimentation et énergie, l'indice PCE de base a crû en avril de 4,9% sur un an et de 0,3% sur un mois. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient à une progression de 4,9% de l'indice PCE de base sur un an et à une hausse de 0,3% sur un mois.

«La baisse de l’inflation de ce matin est un signe de progrès, même si nous avons encore du travail à faire», a déclaré le président des Etats-Unis Joe Biden dans un communiqué en réaction à ces stratistiques. «Mon plan est de donner à la Réserve fédérale l’indépendance dont elle a besoin pour faire son travail, réduire les coûts des familles et réduire le déficit fédéral», a-t-il ajouté.

Wall Street grimpe

Le rapport du département du Commerce indique également une progression de 0,9% des dépenses des ménages en avril sur un mois et une hausse de 0,4% des revenus.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient pour avril sur une hausse de 0,7% des dépenses et une augmentation de 0,5% des revenus.

Après la publication de ces chiffres, les indices américains ont ouvert dans le vert. A 15h50, le S&P 500 montait de 1,2% et le Nasdaq de 1,7%. En Europe, les Bourses ont amplifié leurs gains : le CAC 40 progressait de 1,4% et le Dax s'adjugeait 1,3%.