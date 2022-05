Elisabeth Borne nomme son gouvernement, Bruno Le Maire reste à Bercy

Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a annoncé vendredi la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne, où Bruno Le Maire (Economie) et Gérald Darmanin (Intérieur) notamment, conservent leur portefeuille.

Catherine Colonna fait son entrée aux Affaires étrangères ainsi que l'historien Pap Ndiaye à l'Education nationale. Amélie de Montchalin est nommée ministre de la Transition écologique, Sébastien Lecornu ministre des Armées, Olivier Dussopt ministre du Travail, Damien Abad ministre des Solidarités (retrouvez la liste complète ci-dessous).

Bercy sans la relance

L’intitulé du ministère a changé, mais Bruno Le Maire garde donc son siège en étant nommé ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Gabriel Attal lui sera rattaché et sera chargé des comptes publics. La première ministre, Elisabeth Borne, a ainsi fait le choix de la continuité dans un ministère qui, dorénavant, ne porte plus le terme de «relance». Les termes de «souveraineté industrielle et numérique» rappellent les problèmes récurrents qui touchent aujourd’hui la France et de nombreux pays d’Europe. Trouver une réponse aux ruptures de chaînes d’approvisionnement après la pandémie mondiale, et à la dépendance de l’Europe face à l’énergie russe, feront par exemple partie du mandat du ministre.

Bruno Le Maire continuera donc de porter les nombreux chantiers aussi bien sur le plan national qu’international. Le G7 Finances qui s’est tenu jeudi et vendredi à Königswinter près de Bonn et qui réunit les ministres des finances des pays du G7 (ou leurs représentants) témoigne de l’ampleur des tâches qui attend le locataire de Bercy. Les thèmes de la croissance, de la stabilité économique, ou de l’inflation et des moyens pour y faire face, y ont évidemment été discutés. A cela s’ajoutent des sujets comme le financement de la reconstruction de l’Ukraine ou encore la mise en place d’une imposition minimum pour les multinationales.

La liste complète des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat

Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

Ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires : Amélie de Montchalin

Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

Ministre de la Santé et de la Prévention : Brigitte Bourguignon

Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire: Marc Fesneau

Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

Ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

Ministre de la Culture : Rima Abdul-Malak

Ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudea-Castera

Ministres délégués :

Relations avec le Parlement et Vie démocratique : Olivier Véran

Egalité entre les Femmes et les Hommes, Diversité et Egalité des chances : Isabelle Rome

Comptes publics : Gabriel Attal

Collectivités territoriales : Christophe Béchu

Commerce extérieur et Attractivité : Franck Riester

Europe : Clément Beaune

Secrétaires d'Etat :

Porte-parole du gouvernement : Olivia Grégoire

Mer : Justine Bénin

Enfance : Charlotte Caubel

Développement, Francophonie et Partenaires internationaux : Chrystoula Zacharopoulou