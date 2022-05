La CDC et la SFPI belge enclenchent leur montée au capital d’Euroclear 

Pour la CDC, le but est qu’«à moyen terme 20% des parts d’Euroclear soient détenues par des actionnaires publics européens, pour ancrer en zone euro sa principale infrastructure de post-marché».

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il s’agit de soutenir une infrastructure essentielle. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement belge (SFPI) entament une montée au capital du fournisseur européen de services post-marché Euroclear, installé à Bruxelles. Elles ont...