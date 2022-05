France: l’Insee anticipe une croissance de 0,25% au deuxième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de la France se redressera modestement au deuxième trimestre tandis que l’inflation poursuivra sa progression en mai et en juin, prévoit l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans son dernier point de conjoncture publié lundi.

Sur les trois premiers mois de l’année, l’activité de la France a stagné (0%), avait déjà annoncé l’institut à la fin avril, pénalisée notamment par l’impact de la vague du variant Omicron du coronavirus et des répercussions du conflit en Ukraine.

Pour le deuxième trimestre, l’Insee anticipe une croissance «modérée», limitée à un quart de point de pourcentage, soit 0,25%. Cette progression serait notamment soutenue par «un effet de rattrapage dans les activités de services affectées par la vague Omicron en janvier», souligne l’institut. La consommation des ménages pourrait par ailleurs se redresser «légèrement», après avoir reculé de 1,3% en volume sur les trois premiers mois de l’exercice 2022.

Efficacité du «bouclier tarifaire»

L’Insee anticipe par ailleurs une poursuite de l’accélération de l’inflation. Après une progression de 4,8% sur un an en avril, l’indice des prix à la consommation augmenterait de 5,2% en mai puis de 5,4% en juin, selon ses projections. Sans les mesures du «bouclier tarifaire» mis en place par le gouvernement pour freiner les prix du gaz et de l’électricité conjuguées à la "remise à la pompe" sur les prix de l’essence, l’inflation dépasserait 7% en mai sur un an, estime l’Insee.

Toujours selon l’Insee, l’acquis de croissance annuelle à la mi-année 2022 se situerait à 2,6%.

«A ce stade, les données disponibles suggèrent donc un scénario de croissance modeste plutôt que de contraction de l’activité», souligne l’institut reconnaissant toutefois que les risques entourant ses prévisions demeurent «importants».

