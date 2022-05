Les marchés d’actions et de taux plongent dans le rouge

Le rebond a fait long feu. Wall Street efface, jeudi, la nette hausse enregistrée mercredi dans le sillage des annonces de la Réserve fédérale américaine sans surprises et moins restrictives qu’anticipé. En Europe, les places boursières ont également basculé dans le rouge après la nette correction subie par les valeurs américaines.

Alors que l’indice S&P 500 cède 3%, et le Nasdaq 4,2%, l’indice Euro Stoxx 50 clôture en baisse de 0,75% (alors qu’il progressait jusqu’à 2,4% peu après l’ouverture ce matin). A Paris, l’indice CAC 40 abandonne 0,4% et et le Dax 0,5%.

Le 10 ans américain proche de 3,10%

Ce revirement intervient après les déclarations peu rassurantes de la Banque d’Angleterre au sujet d’un risque de récession, ce qui sème le doute sur les raisons du ton plus prudent de la Fed, tandis qu’aux Etats-Unis le marché des taux corrige fortement. Le taux 10 ans bondit de 15 points de base (pb) et dépasse largement 3% à 3,08%. En Europe, le rendement du Bund décale également en hausse de 7 pb, à 1,05%.