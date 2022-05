Le potentiel du dollar australien semble limité

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque de réserve d’Australie (RBA) est la dernière banque centrale à avoir initié un tour de vis monétaire après plus de dix ans sans hausse de taux. En relevant mardi son principal taux directeur plus qu’attendu par les opérateurs et en annonçant d’autres hausses et un quantitative...