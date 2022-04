Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les pays émergents sont sortis de la crise sanitaire plus endettés et plus vulnérables. «L'augmentation de la dette publique consécutive à la pandémie de Covid-19 a renforcé la relation entre souverains et banques dans les pays émergents», affirment les experts du Fonds monétaire international ...