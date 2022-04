La Chine lance un plan de retraite par capitalisation

La contribution sera limitée à 12.000 yuans (1.712 euros) par an.

La Chine a dévoilé jeudi un système de retraites par capitalisation permettant aux salariés d'épargner sur un fonds de pension et d'investir dans des produits financiers, dans le cadre d'une initiative majeure des autorités visant à relever les défis liés au vieillissement de la population. Les employés peuvent contribuer au fonds de pension à hauteur de 12.000 yuans (1.712 euros) par an dans le cadre du nouveau système, a indiqué le gouvernement, tandis que le régime de retraites de l'Etat fonctionne avec des cotisations définies. Le gouvernement ajustera la contribution maximale autorisée dans le cadre du nouveau régime en fonction des conditions économiques. Le régime sera mis en œuvre dans certaines villes pendant un an, à titre expérimental, avant d'être appliqué à l'échelle nationale. Des déductions fiscales seront disponibles pour la première fois sur les cotisations de retraite individuelles.