Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’inflation est devenue un danger clair et présent dans de nombreux pays, affirme le Fonds monétaire international (FMI) dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales (WEO) publié mardi. L’institution de Washington anticipe désormais une inflation plus élevée plus longtemps,...