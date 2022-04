Les investisseurs ne jurent que par le pricing power

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pour se protéger contre l’inflation, les investisseurs citent souvent les actifs réels et notamment les actions. Mais toutes ne se valent pas et le marché tend, dans le contexte actuel de plus forte inflation, à se tourner vers les entreprises et secteurs (à l’image de celui du luxe) qui ont un...