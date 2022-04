Amazon paye cher son retour sur le marché obligataire

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pour les émetteurs qui le peuvent encore, il n’y a plus de temps à perdre avant que les conditions financières ne se dégradent plus fortement. Amazon a placé la semaine passée une transaction jumbo de 12,75 milliards de dollars sur sept tranches, la deuxième plus importante opération sur le...