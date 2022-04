Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé mercredi ses taux d'intérêt de 50 points de base (pb), la plus forte hausse depuis plus de deux décennies, ajoutant au mouvement de resserrement mondial face au risque inflationniste et d’effet de second tour....