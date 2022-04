L’Ukraine et l’inflation alimentent la rotation sectorielle des actions vers la value

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans un contexte dominé par le conflit militaire en Ukraine et la montée de l'inflation, les secteurs à dominante value continuent de présenter la meilleure dynamique comportementale. Inversement les secteurs de croissance et de «visibilité» voient leur dynamique relative se dégrader. Ainsi, les...