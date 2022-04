La perspective d’une bataille boursière fait bondir l’action Atlantia

L'action Atlantia gagnait 8,1% à 20,54 euros en fin de matinée jeudi, après que le groupe espagnol Actividades de Construccion y Servicios (ACS) a confirmé son intérêt pour l'une des divisions de l'opérateur autoroutier italien. ACS a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord exclusif avec les sociétés d'investissement Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Asset Management en vue de prendre une participation majoritaire dans l'activité autoroutière du groupe italien d’infrastructures.

ACS, qui détient 30% du capital de l'opérateur espagnol d'autoroutes à péage Abertis, a précisé qu'à ce stade, aucune décision n'avait été prise. Atlantia contrôle de son côté un peu plus de 50% d'Abertis.

GIP et Brookfield ont indiqué avoir rencontré le 3 mars et le 23 mars des représentants d'Edizione, la holding de la famille Benetton qui possède plus de 30% du capital d'Atlantia, avant de leur présenter un projet formalisé le 30 mars.

Contre-offre

Mais selon des informations rapportées mercredi par plusieurs médias, la famille Benetton, le groupe de capital-investissement Blackstone et des actionnaires de long terme d'Atlantia comme la fondation bancaire RTS étudient une contre-proposition afin de retirer de la cote le groupe transalpin.

Au mois de mars derniers, Atlantia avait présenté un plan stratégique après la mise en vente de son activité autoroutière transalpine Autostrade per l’Italia (Aspi) qui devrait lui rapporter 8 milliards d'euros. Cette filiale avait concentré les critiques à la suite de l’effondrement meurtrier, en août 2018, du pont Morandi qu’elle exploitait dans la ville de Gênes