Aux Etats-Unis comme en zone euro, le grand débat du moment reste celui de l’inflation et du pouvoir d’achat, et de leur effet sur la croissance, donc sur les marges des entreprises. Pour la Réserve fédérale (la Fed), il est chaque jour un peu plus urgent de stopper la hausse des prix. «On le...