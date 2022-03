Tesla prévoit de réduire à nouveau le nominal de ses actions

Tesla va demander l’accord de ses actionnaires à une augmentation du nombre d’actions composant son capital afin de procéder à une réduction de leur valeur nominale par le biais d’une distribution de dividendes, a annoncé, lundi, le constructeur automobile américain. La proposition de stock split, approuvée par le conseil d’administration, doit obtenir le feu vert des investisseurs lors de l’assemblée générale annuelle. Le dernier fractionnement de l’action Tesla remonte à août 2020, lorsque le nominal avait été divisé par cinq dans le but de rendre l’action plus abordable pour les actionnaires individuels et les salariés. Les avis sur cette nouvelle division du titre apparaissent divisés. «Nous pensons que Berlin monte en puissance, et que la MiniCar et l’Inde sont à l’horizon, nous serions d’accord avec le timing», a déclaré Craig Irwin, analyste chez Roth Capital, laissant entendre que les entreprises exécutent généralement des fractionnements d’actions lorsqu’une bonne nouvelle est à venir. Certains se montrent beaucoup plus dubitatifs. C’est notamment le cas de David Trainer, le directeur général de la société de recherche en investissement New Constructs, qui estime que «ce (fractionnement des actions) pourrait alimenter davantage la bulle de l’action Tesla qui couve depuis deux ans».