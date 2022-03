L’espoir de pourparlers russo-ukrainiens fait progresser les actions européennes

Les indices actions européens progressent mardi à la mi-journée, les investisseurs espérant une avancée dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. A 13h00, l'indice Stoxx Europe 600 gagnait 1,55%, à 461,3 points. Le CAC 40 et le SBF 120 prenaient respectivement 2,5% et 2,4%. Le DAX 40 à Francfort s'adjugeait 2% et le FTSE 100 à Londres avançait de 1,4%.

Dans la matinée à Wall Street, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) gagnait 0,4% et celui sur le S&P 500 progressait de 0,5%. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, prenait 0,6%.

Les négociateurs russes et ukrainiens ont débuté mardi à Istanbul une nouvelle série de pourparlers. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a énoncé au cours du week-end les conditions dans lesquelles l'Ukraine pourrait accepter la neutralité dans le cadre d'un accord de paix avec Moscou. Il a indiqué que son pays pourrait organiser un référendum sur ce statut, mais seulement après le départ des forces russes du territoire ukrainien.

Le Kremlin a de son côté annoncé lundi que les négociations n'avaient abouti à aucune percée majeure à ce jour et les responsables occidentaux ont exprimé des doutes sur la volonté de la Russie à cesser les hostilités en Ukraine.

Les taux longs se tendent encore

Sur les autres marchés, le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans, le titre de référence du marché, monte à 2,513% en milieu de matinée, contre 2,465% lundi soir. Le rendement du Bund allemand de même échéance s'établit à 0,667%, contre 0,582% lundi soir. L'euro gagne 0,4% face au billet vert, à 1,1034 dollar.

Enfin, les cours du pétrole hésitent. Le contrat de mai sur le Brent de mer du Nord grappille 9 cents, à 112,57 dollars le baril, tandis que celui de même échéance sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex cède 23 cents, à 105,73 dollars le baril.