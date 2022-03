Moscou complique l’équation gazière en réclamant d’être payé en rouble

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Coup de maître ou coup de com’ ? Vladimir Poutine a provoqué, mercredi, un nouvel accès de fièvre sur les prix du gaz, en exigeant que les acheteurs de gaz russe des «pays hostiles» règlent désormais leurs factures en rouble et non plus en dollar ou en euro. Le chef du Kremlin a donné une semaine...