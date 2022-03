CVC va débourser 1,5 milliard d’euros pour le foot français

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec la société d'investissement CVC. Le fonds britannique va mettre sur la table 1,5 milliard d'euros pour prendre 13% du capital de la future société commerciale visant à assurer des financements pérennes au football français. Cette opération, que la LFP espère voir aboutir «dans les prochaines semaines», valoriserait la société commerciale voulue par la Ligue à 11,5 milliards d'euros. Outre le niveau de prix et donc le pourcentage de participation demandé par le fonds, la gouvernance de la future entité a constitué un point important de l'offre. CVC l'a emporté devant sur les fonds Silver Lake, Oaktree et Hellmann & Friedman dans l'enchère organisée par les banques d'affaires Centerview et Lazard. Il a déjà trouvé un accord avec la majorité des clubs de football espagnols pour prendre 8% de la future société qui gérera les droits de la Liga, moyennant un ticket supérieur.