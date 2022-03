La Chine dévoile des politiques plus favorables aux marchés

La chute récente des actions chinoises et la dépréciation du yuan à un plus bas de trois mois font réagir Pékin. Le vice-Premier ministre Liu He a exhorté les organes gouvernementaux à déployer des politiques favorables au marché et à n'introduire qu'«avec prudence» des mesures qui risqueraient de nuire aux marchés. Cette déclaration a fait bondir les actions à la Bourse de Hong Kong mercredi. En ce qui concerne la stabilité des marchés financiers à Hong Kong, la Chine et les régulateurs de Hong Kong renforceront leur coordination. Pékin s'efforcera par ailleurs de revigorer son économie, de désamorcer les risques dans le secteur immobilier et de promouvoir un développement sain de l'économie des plateformes, a indiqué l'agence de presse Xinhua, citant le vice-Premier ministre chinois Liu He.