La Chine annonce des politiques plus favorables aux marchés

La chute récente des actions chinoises et la dépréciation du yuan à un plus bas de trois mois font réagir Pékin. Le vice-Premier ministre Liu He a exhorté les organes gouvernementaux à déployer des politiques favorables au marché et à n'introduire qu'«avec prudence» des mesures qui risqueraient de nuire aux marchés.

Cette déclaration a fait bondir les actions à la Bourse de Hong-Kong. L’indice Hang Seng reprend 9% tandis que l'indice chinois des grandes capitalisations cotées sur les Bourses de Shanghai et Shenzhen CSI 300 regagne 4,3 %. Mardi, la Bourse de Hong Kong a atteint son plus bas niveau depuis 2008 et les actions cotées en Chine continentale ont chuté à un plus bas de 21 mois dans un contexte d'inquiétudes liées au Covid et aux tensions géopolitiques croissantes.

En ce qui concerne la stabilité des marchés financiers à Hong Kong, la Chine et les régulateurs de Hong Kong renforceront leur coordination. Pékin s'efforcera par ailleurs de revigorer son économie, de désamorcer les risques dans le secteur immobilier et de promouvoir un développement sain de l'économie des plateformes, a indiqué l'agence de presse Xinhua citant Liu He qui s’exprimait lors d'une réunion du Comité de la stabilité financière et du développement relevant du Conseil des Affaires d'Etat.

Le vice-Premier ministre chinois a aussi indiqué que les pourparlers entre les régulateurs chinois et américains sur les sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis avaient fait des progrès positifs et que les régulateurs travaillaient sur des plans de coopération spécifiques, ajoutant que le gouvernement continuerait à soutenir les entreprises locales qui cherchent à s'inscrire à l'étranger.

Il a exhorté les institutions financières à soutenir l'économie réelle et a encouragé les investisseurs institutionnels à long terme à augmenter leurs avoirs en actions.

Banques à la manoeuvre

Guo Shuqing, chef de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, a demandé aux banques d’augmenter l'offre de financement tout en maintenant une «croissance appropriée» des nouveaux prêts. Il s'est engagé à soutenir vigoureusement le financement direct, encourageant les assureurs et les sociétés de gestion de patrimoine à allouer davantage de fonds aux actions.

Lors d'une réunion séparée, le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang, s'est engagé à prendre des initiatives en matière de politique monétaire, à augmenter les nouveaux prêts et à soutenir résolument l'économie réelle.

Le régulateur chinois des valeurs mobilières a déclaré mercredi qu'il continuerait de communiquer avec les régulateurs américains et s'efforcerait de parvenir à un accord sur la Chine et les États-Unis. coopération en matière de supervision de l'audit dès que possible.