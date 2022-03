Les investisseurs sortent massivement des fonds d'actions européennes

La collecte des fonds d'investissement continue de pâtir de l'invasion russe en Ukraine et le flot de sanctions prises consécutivement par les pays occidentaux. Entre le 3 et le 9 mars, les retraits ont concerné cette fois l'ensemble des classes d'actifs traditionnelles, avec -1,4 milliard de dollars (-1,3 milliard d'euros) pour les fonds actions, -7,8 milliards pour les fonds monétaires, et -13,2 milliards pour les fonds obligataires, selon le Flow Show, le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Dans le même temps, les fonds or ont reçu 2,4 milliards de dollars nets.

Sorties record

Au sein de l'univers des actions, les investisseurs se sont massivement débarrassés des fonds européens, avec 13,5 milliards de dollars de rachats nets, soit le double de la décollecte historique de la semaine précédente. Ils ont replacé leurs avoirs dans les fonds d'actions américaines (+8,8 milliards), émergentes (+3,1 milliards) et japonaises (+1,3 milliard). Dans les fonds américains, les principaux gagnants de ce mouvement sont les stratégies de grandes capitalisations (+6 milliards de dollars), du secteur des matériaux (+5,6 milliards), des petites capitalisations (+3,2 milliards) et du secteur de l'énergie (+3 milliard). Quelques poches ont connu une décollecte importante cette semaine, comme les fonds de financières (-3,2 milliards de dollars), et les fonds croissance (-1,4 milliard).

Les fonds obligataires en sont pour leur part à leur neuvième semaine consécutive de décollecte. Celle-ci est une nouvelle fois alimentée par les retraits sur les véhicules de titres d'entreprises investment grade (-12,8 milliards de dollars), high yield (-2,8 milliards) et émergentes (-3,5 milliards). Seuls les fonds de titres souverains ont collecté, avec +7,5 milliards de dollars nets, dont 2,1 milliards sur les titres indexés à l'inflation.