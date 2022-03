Les marchés actions européens s’offrent un rebond

Les places boursières européennes accentuent leur rebond à la mi-journée mercredi, mettant un terme un quatre séances de baisse consécutives qui ont vu les principaux indices basculer en marché baissier (bear market, soit plus de 20% de repli par rapport à leur plus haut historique). Les investisseurs semblent vouloir mettre temporairement de côté les préoccupations liées à la conjoncture économique avec le conflit ukrainien pour opérer des achats à bon compte.

L’indice Euro Stoxx 50 s’envole de 5,4%. A Paris, le CAC 40 prend 5,2% tandis qu’à Francfort, le Dax avance de 5,4%. A Londres, où les actions ont moins baissé qu’en Europe continentale, l’indice FTSE 100 est dans le vert mais sous-performe les autres marchés en hausse de 2,1%.

Quasiment tous les compartiments européens sont en hausse même si les secteurs les plus affectés en Bourse par le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales à la Russie, sont les plus recherchés, comme les banques ou l’automobile. L'indice Stoxx des banques signe la plus forte progression. A Paris, Société Générale prend 9,6% et BNP Paribas 8,9%. Renault bondit de 11% et Stellantis de 9,15%.

Wall Street est attendu en nette hausse à l’ouverture mercredi.

Les prix du pétrole, même s’ils restent élevés, se replient désormais, comme un autre signe d’une accalmie dans le marché, les investisseurs ayant digéré l'annonce mardi de l'interdiction par les Etats-Unis des importations de pétrole et gaz russes et le projet britannique de se passer d'ici la fin de l'année de la production pétrolière russe. Le cours du baril de Brent recule de 1,4%, à 126,20 dollars.

Sur les emprunts d’Etat, les rendements continuent de se tendre alors que les craintes d’inflation et la séquence des banques centrales, qui débutera jeudi avec la Banque centrale européenne, redeviennent le principal moteur de ce marché. Le rendement du Bund à 10 ans prend encore 8 points de base (pb), à 0,19%. Il était en territoire négatif en début de semaine. Le taux à 10 ans américain avance de 4 pb, à 1,91%.