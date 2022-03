Carmignac envisage de désinvestir en Russie

Le gestionnaire d'actifs français Carmignac a déclaré lundi qu'il n'achèterait pas de titres russes et qu'il se départirait des actifs existants. D'autres gestionnaires de fonds ont fait des annonces similaires à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tels BlackRock et abrdn. «Nous avons décidé de ne pas acheter de titres russes jusqu'à nouvel ordre», a déclaré Carmignac, qui compte 42 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dans un communiqué. «Nous nous engageons à nous départir de tous les titres russes restant dans nos portefeuilles, en tenant compte des aspects extra-financiers ainsi que des conditions de marché, afin de préserver les intérêts de nos clients, notre objectif premier.» Le fonds des marchés émergents de la société, Carmignac Portfolio EM Debt, avait la position de dette russe la plus longue au monde en janvier, à plus de 43%, selon les données de Morningstar. Carmignac a déjà réduit sa position dans la dette russe ainsi que dans les actions et le rouble, a déclaré un porte-parole cité par Reuters. Les fonds Carmignac qui contiennent des actifs russes n'ont pas plus de 2% en Russie, a-t-il ajouté.