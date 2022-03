Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Grande-Bretagne va définir une nouvelle stratégie d'approvisionnement énergétique alors que l'invasion russe de l'Ukraine et la hausse des prix de l'énergie qui s'ensuit accélèrent le besoin de nouvelles sources d'énergie et d'une plus grande autonomie, a déclaré lundi le Premier ministre...