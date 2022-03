Les places boursières européennes s’enfoncent dans le rouge

Les marchés d'actions européens reculent fortement lundi matin, pénalisés par l'intensification du conflit russo-ukrainien et la possibilité que de nouvelles sanctions occidentales frappent les importations de pétrole russe, et basculent en bear market (baisse de plus de 20% depuis le plus haut).

A 9h50, l'indice Stoxx Europe 600 accentuait ses pertes et cédait 3,8%, à 408,1 points. A Paris, le CAC 40 chutait de 4,4%. A Francfort, le DAX 40 abandonnait 4,6%, tandis que le FTSE 100 à Londres reculait de 2,9%. Les Bourses de Madrid et de Milan sont les plus pénalisées et dégringolent de 5,6%.

La Bourse de Moscou, déjà restée close la semaine dernière, sera fermée lundi et mardi, a indiqué la Banque de Russie.

La flambée des prix du pétrole, dans le sillage des discussions sur de nouvelles sanctions portant sur une interdiction des importations de pétrole russe par les occidentaux, accentuent les craintes d’inflation et d’impact significatif sur la croissance mondiale.

Le contrat de mai sur le Brent de mer du Nord gagne 9,34 dollars, ou 7,9%, à 127,45 dollars le baril, après avoir atteint un point haut de 139 dollars dans les échanges en Asie, tandis que le contrat d'avril sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex prend 8,76 dollars, ou 7,6%, 124,44 dollars le baril.

En Ukraine, l'armée russe poursuit son offensive en bombardant la deuxième ville du pays, Kharkiv, et en encerclant la capitale, Kiev. Au cours du week-end, le Fonds monétaire international (FMI) a prévenu qu'une escalade du conflit provoquerait des dégâts économiques «dévastateurs».

En Asie, les marchés d'actions ont fortement baissé lundi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,9%, tandis que le Shanghai Composite a cédé 2,2%. L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a perdu 3,9%, à son plus bas niveau depuis juillet 2016.

Sur les marchés de taux, le rendement de l'obligation du Trésor américain à dix ans, le titre de référence du marché, baisse à 1,710% contre 1,732% vendredi soir. Le rendement du Bund allemand de même échéance s'établit à -0,090%, contre -0,068% vendredi soir. L'euro poursuit sa glissage et perd 0,6% face au billet vert, à 1,0873 dollar.