Carmignac envisage de couper ses investissements en Russie

Le gestionnaire d'actifs français Carmignac a déclaré lundi qu'il n'achèterait pas de titres russes et qu'il se départirait des actifs existants. D'autres gestionnaires de fonds ont fait des annonces similaires à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Déjà BlackRock et abrdn suspendent les achats de titres russes ou prévoient de réduire les avoirs existants alors que les gouvernements occidentaux imposent des sanctions sévères à la Russie. Mais les efforts des investisseurs pour réduire leurs positions ont été compliqués par l'interdiction faite aux courtiers locaux par la Russie de vendre des titres détenus par des étrangers.

«Nous avons ainsi pris la décision de nous interdire, jusqu’à nouvel ordre, tout achat de titres russes», a déclaré Carmignac, qui compte 42 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dans un communiqué. «Nous nous engageons simultanément à gérer la sortie des titres encore présents dans les portefeuilles en prenant en compte les aspects extra-financiers ainsi que les conditions de marché afin de préserver l'intérêt de nos clients, notre objectif premier.»

Le fonds des marchés émergents de la société, Carmignac Portfolio EM Debt, avait la position de dette russe la plus longue au monde en janvier, à plus de 43%, selon les données de Morningstar. Carmignac a déjà réduit sa position dans la dette russe ainsi que dans les actions et le rouble, a déclaré un porte-parole, cité par Reuters. Les fonds Carmignac qui contiennent des actifs russes n'ont pas plus de 2% en Russie, a-t-il ajouté.

Vanguard Group a également déclaré lundi qu'il avait mis en œuvre les sanctions internationales imposées contre les institutions russes et s'efforçait de réduire davantage son exposition à la Russie.

JPMorgan a déclaré, de son côté, que sa fiducie de revenu des marchés émergents mondiaux cotée à Londres ne détenait que 0,25% d'actions russes au 4 mars, contre 3,6% fin janvier. Fidelity, JOHCM et Invesco ont réduit leur exposition à la Russie dans les fonds des marchés émergents au cours des dernières semaines, selon un rapport de Morningstar publié lundi. Plus de 3 milliards de dollars de fonds non cotés exposés à la Russie ont été suspendus la semaine dernière, tandis que plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) ont également été gelés.