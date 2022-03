La Suisse se joint aux sanctions à l’encontre de la Russie

La Confédération helvétique a annoncé lundi qu'elle allait reprendre à son compte «l'intégralité» des sanctions financières annoncées par l'Union européenne et les Etats-Unis contre la Russie en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Ueli Maurer, le ministre des Finances, a souligné que les avoirs des ressortissants russes se trouvant sur la liste noire de l'UE seraient «gelés avec effet immédiat». Pays neutre par excellence, la Suisse est la plaque tournante en Europe du financement du négoce de matières premières. C'est aussi une place forte de la gestion de fortune. Deux activités qui peuvent impliquer des entreprises et de riches particuliers russes. Le 25 février, l'UE, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, rejoints le lendemain par le Japon, ont annoncé le gel des avoirs internationaux de la banque centrale russe et leur volonté de déconnecter certaines banques russes de la messagerie internationale Swift et donc du système financier international.